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Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь проводят массовые проверки водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Массовые проверки водителей вновь проводятся в Екатеринбурге. Рейды проходят с 24 по 26 марта.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей и автолюбителей, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей и автолюбителей, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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