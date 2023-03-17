Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь проводят массовые проверки водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Массовые проверки водителей вновь проводятся в Екатеринбурге. Рейды проходят с 24 по 26 марта.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей и автолюбителей, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.