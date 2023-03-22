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Известный фотограф приедет в Екатеринбург с рассказами о знаменитостях
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В первый день апреля в Ельцин Центре состоится творческая встреча с Юрием Фиклистовым. Это известный фотограф ряда центральных изданий, который за время своей работы смог пофотографировать и пообщаться со множеством «звёзд» политики, эстрады, кинематографа.
Жванецкий и Окуджава, Депардье и Тарковский, Ростропович и Майкл Джексон. Все они становились «моделями» для Юрия Фиклистова. С собой в Екатеринбург он привезёт лучшие свои снимки, и их показом сопроводит истории из профессионального прошлого. Помимо уже упомянутых, перед объектив его камеры вставали Елизавета II, Егор Гайдар, принцесса Диана, Юрий Любимов. И, конечно, доводилось Фиклистову фотографировать и Бориса Ельцина. Снимки фотографа публиковались в «Огоньке», «Комсомольской правде», газете «7 дней». В 1996-м году Академией свободной прессы он был признан лучшим фоторепортёром года, а в 2000 году Гильдия фотографов-профессионалов присудила ему звание «Золотой глаз России».
Встреча с Юрием Фиклистовым начнётся 1-го апреля в 19:00 в Медиазале Ельцин Центра. Вход на неё бесплатный, но требуется предварительная регистрация на сайте.
Жванецкий и Окуджава, Депардье и Тарковский, Ростропович и Майкл Джексон. Все они становились «моделями» для Юрия Фиклистова. С собой в Екатеринбург он привезёт лучшие свои снимки, и их показом сопроводит истории из профессионального прошлого. Помимо уже упомянутых, перед объектив его камеры вставали Елизавета II, Егор Гайдар, принцесса Диана, Юрий Любимов. И, конечно, доводилось Фиклистову фотографировать и Бориса Ельцина. Снимки фотографа публиковались в «Огоньке», «Комсомольской правде», газете «7 дней». В 1996-м году Академией свободной прессы он был признан лучшим фоторепортёром года, а в 2000 году Гильдия фотографов-профессионалов присудила ему звание «Золотой глаз России».
Встреча с Юрием Фиклистовым начнётся 1-го апреля в 19:00 в Медиазале Ельцин Центра. Вход на неё бесплатный, но требуется предварительная регистрация на сайте.
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