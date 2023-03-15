Медведи екатеринбургского зоопарка готовы стать фотомоделями

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В зоопарке Екатеринбурга после зимней спячки проснулись все медведи: бурая медведица Ветка, белокоготный медведь Карат и гималайский медведь Гай. Это позволило работникам зверинца объявит конкурс.«Бегом за медведем!», — призывают в зоопарке любителей животных. В конкурсе под таким участием может поучаствовать любой желающий, кто готов устроить «фотоохоту» на одного из зоопарковских косолапых. Сделать удачный снимок будет не так просто, как может показаться, — медведи хоть и проснулись, но носы на улицу показывать не торопятся. Они сидят по своим берлогам, дожидаясь, когда солнце окончательно прогреет их вольеры. Но тем ценнее будет каждый снимок только что проснувшегося топтыгина!Конкурс «Бегом за медведем!» в зоопарке приурочили к Комоедице — славянскому дню пробуждения медведей. Он отмечался в древности 24-го марта. Присылать фотопортреты екатеринбургских медведей можно до 3-го апреля. Автор лучших снимков получит в награду пригласительный билет на две персоны.