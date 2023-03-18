Возрастное ограничение 18+
Большое количество птиц в районе Кольцово обеспокоило транспортную прокуратуру
Общество
Фото: Владислав Постников
Публикации в СМИ обратили внимание Уральской транспортной прокуратуры на проблему большого скопления птиц в районе аэропорта Кольцово. Ведомством инициирована проверка на предмет безопасности полётов.
Ряд публикаций в местных средствах массовой информации и соцсетях указывали на крупные несанкционированные свалки в непосредственной близости от Кольцово. И если сам по себе мусор на пролетающие над ним самолёты никакого воздействия не оказывает, то стаи привлечённых им птиц вполне могут создать аварийную опасность. В связи с этим прокурор Владимир Дроздецкий и поручил проверить, насколько информация в СМИ соответствует действительности. В ходе проверки должны быть установлены причины образования мусорного полигона, а также дана оценка действий или бездействия органов власти.
Напомним, что самым заметным в последнее время авиапроисшествием, связанным со стаями птиц, стала авария самолёта «Airbus A321-211» авиакомпании «Уральские авиалинии». В 2019-м году самолёт столкнулся со стаей чаек на вылете с аэропорта Жуковский. Вследствие этого командиру воздушного судна Дамиру Юсупову пришлось сажать «железную птицу» на кукурузное поле.
Ряд публикаций в местных средствах массовой информации и соцсетях указывали на крупные несанкционированные свалки в непосредственной близости от Кольцово. И если сам по себе мусор на пролетающие над ним самолёты никакого воздействия не оказывает, то стаи привлечённых им птиц вполне могут создать аварийную опасность. В связи с этим прокурор Владимир Дроздецкий и поручил проверить, насколько информация в СМИ соответствует действительности. В ходе проверки должны быть установлены причины образования мусорного полигона, а также дана оценка действий или бездействия органов власти.
Напомним, что самым заметным в последнее время авиапроисшествием, связанным со стаями птиц, стала авария самолёта «Airbus A321-211» авиакомпании «Уральские авиалинии». В 2019-м году самолёт столкнулся со стаей чаек на вылете с аэропорта Жуковский. Вследствие этого командиру воздушного судна Дамиру Юсупову пришлось сажать «железную птицу» на кукурузное поле.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Возобновляются прямые рейсы из Екатеринбурга в Волгоград
22 марта 2023
22 марта 2023