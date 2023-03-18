Большое количество птиц в районе Кольцово обеспокоило транспортную прокуратуру

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Публикации в СМИ обратили внимание Уральской транспортной прокуратуры на проблему большого скопления птиц в районе аэропорта Кольцово. Ведомством инициирована проверка на предмет безопасности полётов.Ряд публикаций в местных средствах массовой информации и соцсетях указывали на крупные несанкционированные свалки в непосредственной близости от Кольцово. И если сам по себе мусор на пролетающие над ним самолёты никакого воздействия не оказывает, то стаи привлечённых им птиц вполне могут создать аварийную опасность. В связи с этим прокурор Владимир Дроздецкий и поручил проверить, насколько информация в СМИ соответствует действительности. В ходе проверки должны быть установлены причины образования мусорного полигона, а также дана оценка действий или бездействия органов власти.Напомним, что самым заметным в последнее время авиапроисшествием, связанным со стаями птиц, стала авария самолёта «Airbus A321-211» авиакомпании «Уральские авиалинии». В 2019-м году самолёт столкнулся со стаей чаек на вылете с аэропорта Жуковский. Вследствие этого командиру воздушного судна Дамиру Юсупову пришлось сажать «железную птицу» на кукурузное поле.