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Историко-культурную экспертизу горы Бессонова требуют провести её защитники
Общество
Фото: Владислав Постников
Владельцы сети «помывочных» комплексов «Баден-Баден» не дают покоя уральцам, которым совсем не нравится, когда на месте природных объектов кто-то лезет со стройками. Очередным таким объектом стала гора Бессонова, расположенная на территории Сысертского городского округа. На ней тоже хотят соорудить термы с бассейнами.
Местные жители направили письмо в областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия, попросив чиновников защитить гору от застройки. В письме, в частности, указывалось, что гора является достопримечательностью, которая связана с историей Сысерти. В частности, на ней государевы люди в далёком прошлом бились с натиском армии Емельяна Пугачева. Своё название гора получила в честь погибшего на её склонах офицера. На ней стоит самый высокий в мире, 12-метровый чугунный крест и Бажовский камень. Наконец, гора Бессонова изображена на гербе Сысертского округа. По мнению авторов письма, всё это делает неуместным постройку на горе Баден Бадена».
Полученный от областных чиновников ответ защитников горы одновременно и расстроил, и обнадёжил. В нём указывается, что гора Бессонова не относится к объектам культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. А раз так, то у Управления нет оснований препятствовать появлению там «Баден Бадена».
С другой стороны, начальник Управления Евгений Рябинин, подпись которого стоит на ответе, указал, что разделяет обеспокоенность по поводу планируемого строительства на территории горы Бессонова, «обладающей природной и исторической ценностью». От Управления в адрес Администрации Сысертского городского округа было направлено обращение о необходимости проведения историко-культурных исследований горы. Если исследования подтвердят историко-культурную ценность объекта, областной орган сможет начать процедуру присвоения горе охранного статуса. Скан ответа из Управления опубликовал телеграм-канал «Сысерсткая неделя».
Напомним, о планах построить термальный комплекс в Сысерти представители компании «Baden Family» заявили в конце прошлого года, вскоре после того, как им не удалось получить разешение на строительство «Баден Бадена» на берегу озера Шарташ. Зато удалось арендовать участок площадью 13,4 тысяч квадратных метров на горе Бессонова. Там планируется построить не только бассейны с подогревом, но гостиницу с точками общепита. Стройка должна начаться весной этого года.
Местные жители направили письмо в областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия, попросив чиновников защитить гору от застройки. В письме, в частности, указывалось, что гора является достопримечательностью, которая связана с историей Сысерти. В частности, на ней государевы люди в далёком прошлом бились с натиском армии Емельяна Пугачева. Своё название гора получила в честь погибшего на её склонах офицера. На ней стоит самый высокий в мире, 12-метровый чугунный крест и Бажовский камень. Наконец, гора Бессонова изображена на гербе Сысертского округа. По мнению авторов письма, всё это делает неуместным постройку на горе Баден Бадена».
Полученный от областных чиновников ответ защитников горы одновременно и расстроил, и обнадёжил. В нём указывается, что гора Бессонова не относится к объектам культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. А раз так, то у Управления нет оснований препятствовать появлению там «Баден Бадена».
С другой стороны, начальник Управления Евгений Рябинин, подпись которого стоит на ответе, указал, что разделяет обеспокоенность по поводу планируемого строительства на территории горы Бессонова, «обладающей природной и исторической ценностью». От Управления в адрес Администрации Сысертского городского округа было направлено обращение о необходимости проведения историко-культурных исследований горы. Если исследования подтвердят историко-культурную ценность объекта, областной орган сможет начать процедуру присвоения горе охранного статуса. Скан ответа из Управления опубликовал телеграм-канал «Сысерсткая неделя».
Напомним, о планах построить термальный комплекс в Сысерти представители компании «Baden Family» заявили в конце прошлого года, вскоре после того, как им не удалось получить разешение на строительство «Баден Бадена» на берегу озера Шарташ. Зато удалось арендовать участок площадью 13,4 тысяч квадратных метров на горе Бессонова. Там планируется построить не только бассейны с подогревом, но гостиницу с точками общепита. Стройка должна начаться весной этого года.
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