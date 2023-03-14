Возрастное ограничение 18+

Историко-культурную экспертизу горы Бессонова требуют провести её защитники

18.31 Четверг, 23 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников
Владельцы сети «помывочных» комплексов «Баден-Баден» не дают покоя уральцам, которым совсем не нравится, когда на месте природных объектов кто-то лезет со стройками. Очередным таким объектом стала гора Бессонова, расположенная на территории Сысертского городского округа. На ней тоже хотят соорудить термы с бассейнами.

Местные жители направили письмо в областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия, попросив чиновников защитить гору от застройки. В письме, в частности, указывалось, что гора является достопримечательностью, которая связана с историей Сысерти. В частности, на ней государевы люди в далёком прошлом бились с натиском армии Емельяна Пугачева. Своё название гора получила в честь погибшего на её склонах офицера. На ней стоит самый высокий в мире, 12-метровый чугунный крест и Бажовский камень. Наконец, гора Бессонова изображена на гербе Сысертского округа. По мнению авторов письма, всё это делает неуместным постройку на горе Баден Бадена».

Полученный от областных чиновников ответ защитников горы одновременно и расстроил, и обнадёжил. В нём указывается, что гора Бессонова не относится к объектам культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. А раз так, то у Управления нет оснований препятствовать появлению там «Баден Бадена».

С другой стороны, начальник Управления Евгений Рябинин, подпись которого стоит на ответе, указал, что разделяет обеспокоенность по поводу планируемого строительства на территории горы Бессонова, «обладающей природной и исторической ценностью». От Управления в адрес Администрации Сысертского городского округа было направлено обращение о необходимости проведения историко-культурных исследований горы. Если исследования подтвердят историко-культурную ценность объекта, областной орган сможет начать процедуру присвоения горе охранного статуса. Скан ответа из Управления опубликовал телеграм-канал «Сысерсткая неделя».

Напомним, о планах построить термальный комплекс в Сысерти представители компании «Baden Family» заявили в конце прошлого года, вскоре после того, как им не удалось получить разешение на строительство «Баден Бадена» на берегу озера Шарташ. Зато удалось арендовать участок площадью 13,4 тысяч квадратных метров на горе Бессонова. Там планируется построить не только бассейны с подогревом, но гостиницу с точками общепита. Стройка должна начаться весной этого года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
«Баден Баден» опять на Шарташе
14 марта 2023
Освободить реку Патрушиху из труб попытаются общественной экспертизой
17 марта 2023
Администрация Талицы заплатит 30 тысяч рублей пострадавшему от нападения собаки ребенку
17 марта 2023
Предприятие в Екатеринбурге заплатит дочери погибшего работника миллион рублей
22 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Владелец компании в Екатеринбурге обвинил приставов в «силовом захвате» его бизнеса

Следователи могут проверить сотрудника ФССП на вымогательство, превышение полномочий и еще по четырем статьям УК РФ
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:43 Медведи екатеринбургского зоопарка готовы стать фотомоделями
19:07 Большое количество птиц в районе Кольцово обеспокоило транспортную прокуратуру
18:31 Историко-культурную экспертизу горы Бессонова требуют провести её защитники
17:52 В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика устроил массовое ДТП, в котором пострадал ребенок
17:25 Вице-мэр Екатеринбурга посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи
16:57 Гособвинитель просит суд лишить свободы подростков за нападение на двух женщин на Сортировке
16:27 На свердловской трассе столкнулись две Газели и фура
16:05 Зафиксирована высокая зараженность зерна, которое готовят к посевному сезону в Свердловской области
15:51 Екатеринбурженку будут судить за убийство бывшего возлюбленного
15:23 Обнаруженных в квартире с мертвыми родителями детей, выписывают из больницы в Екатеринбурге
14:54 Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области
14:22 В Свердловской области смертность почти в два раза превысила рождаемость
13:50 «Библионочь-2023» состоится в Свердловской области 27 мая
13:21 В Карпинске пьяный водитель сбил мужчину возле подъезда
12:58 В Первоуральске в связи с утратой доверия уволили начальника УФИЦ
12:24 На 20 студенческих общежитий Екатеринбурга пожаловались в прокуратуру
11:55 В Екатеринбурге присвоили названия скверу и безымянным остановкам
11:22 РЭК снова признала, что свердловчане переплачивают за коммунальные услуги
10:48 В Екатеринбурге будут судить водителя Kia, насмерть сбившего пешехода
10:20 Крупный пожар произошел ночью в свердловском поселке
09:53 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за гололеда
09:24 Конец недели в Свердловской области будет теплым
21:26 Суммы микрозаймов в Екатеринбурге растут быстрее, чем в большинстве российских городов
20:58 Ревнивый житель Карпинска орудием мести сделал автомобиль
20:21 В Екатеринбурге заканчивается приём работ на конкурс комиксов об аутизме
19:44 Ученик екатеринбургской гимназии получил травму во время урока
Все новости Свердловской области
18:46 СК проводит проверку после сообщений об изнасиловании четвероклассника в московской школе
17:25 На Ярославском моторном заводе произошел пожар, эвакуировано более 200 человек
16:21 Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
16:16 Ректор МФТИ объяснил, почему встречу студентов с нобелевским лауреатом Муратовым отменили
15:22 Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Можейко приговорен к 3 годам колонии
14:47 Крупнейший аэропорт Франции заблокирован протестующими
14:10 В МФТИ отменили встречу с нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым
13:41 Минздрав Московской области сообщил о втором случае подозрения на сибирскую язву
13:28 На Кубани школьник распылил перцовый баллончик, пострадали 14 учеников
12:51 СМИ: мэр Сретенска, угрожавший полицейским топором, покинет свой пост
12:08 В Таиланде мужчина открыл стрельбу из окна своего дома, три человека погибли
10:53 В Чувашии после заражения жителей сибирской язвой возбуждено уголовное дело
18:08 В Эдинбурге ветер опрокинул огромное судно, есть пострадавшие
16:49 В Иркутской области бывший начальник ИК получил срок
16:31 Генерал-майор Росгвардии арестован по делу о взятках
15:00 Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Борисовка, есть погибший
14:31 В Мурманске полицейский, избивший посетителя магазина, получил условный срок
14:07 В Чувашии выявлен третий случай заражения сибирской язвой
13:16 Скончался бывший глава ЦИК Владимир Чуров
12:59 Экс-глава СК по Волгоградской области Музраев приговорен к 20 годам колонии
12:22 СМИ: мэр Калининграда Любивый подал в отставку
12:01 Жители Уфы ощутили толчки землетрясения, произошедшего в Афганистане
11:21 Профессор ВШЭ упал в обморок в эфире программы Соловьёва
18:28 Минюст разработал законопроект о дополнительных свиданиях и звонках для осужденных и подозреваемых
17:27 В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина
17:08 МВД: в Иркутской области обнаружили криптоферму в коровнике
Все новости России и мира
19:43 Медведи екатеринбургского зоопарка готовы стать фотомоделями
19:07 Большое количество птиц в районе Кольцово обеспокоило транспортную прокуратуру
18:31 Историко-культурную экспертизу горы Бессонова требуют провести её защитники
17:52 В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика устроил массовое ДТП, в котором пострадал ребенок
17:25 Вице-мэр Екатеринбурга посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи
16:57 Гособвинитель просит суд лишить свободы подростков за нападение на двух женщин на Сортировке
16:27 На свердловской трассе столкнулись две Газели и фура
16:05 Зафиксирована высокая зараженность зерна, которое готовят к посевному сезону в Свердловской области
15:51 Екатеринбурженку будут судить за убийство бывшего возлюбленного
15:23 Обнаруженных в квартире с мертвыми родителями детей, выписывают из больницы в Екатеринбурге
14:54 Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области
14:22 В Свердловской области смертность почти в два раза превысила рождаемость
13:50 «Библионочь-2023» состоится в Свердловской области 27 мая
13:21 В Карпинске пьяный водитель сбил мужчину возле подъезда
13:15 Прикамский Росреестр разъясняет, могут ли наследники воспользоваться «дачной амнистией 2.0»
13:12 Открыт прием заявок на конкурс инновационных проектов «Изобретатели Пермского края»
12:58 В Первоуральске в связи с утратой доверия уволили начальника УФИЦ
12:24 На 20 студенческих общежитий Екатеринбурга пожаловались в прокуратуру
11:55 В Екатеринбурге присвоили названия скверу и безымянным остановкам
11:22 РЭК снова признала, что свердловчане переплачивают за коммунальные услуги
10:48 В Екатеринбурге будут судить водителя Kia, насмерть сбившего пешехода
10:35 Пермячка выплатила банку порядка 4,5 млн рублей задолженности ради своей иномарки
10:20 Крупный пожар произошел ночью в свердловском поселке
09:53 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за гололеда
09:24 Конец недели в Свердловской области будет теплым
21:26 Суммы микрозаймов в Екатеринбурге растут быстрее, чем в большинстве российских городов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK