Екатеринбурженку будут судить за убийство бывшего возлюбленного

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в убийстве бывшего возлюбленного.По версии следствия, обвиняемая 10 декабря встретилась с отцом своего ребенка 2018 года рождения, с которым ранее проживала. В автомобиле девушки они вместе распивали спиртное.Ночью обвиняемая с бывшим сожителем пришли в ее квартиру дома на улице Славянской. Там между ними произошел конфликт, так как мужчина приревновал девушку, вступившую в новые отношения. Во время ссоры обвиняемая ударила молодого человека ножом в область грудной клетки слева. От полученной раны потерпевший умер.В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Девушке грозит от шести до 15 лет лишения свободы.