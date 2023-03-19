Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 24 марта объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра, 24 марта, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.