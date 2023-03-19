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Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 24 марта объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра, 24 марта, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра, 24 марта, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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