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На 20 студенческих общежитий Екатеринбурга пожаловались в прокуратуру
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в прокуратуру направили жалобы на 20 студенческих общежитий. Об этом сообщает интернет-журнал «Гроза».
Сотрудники издания в январе объявили рейд по общежитиям Екатеринбурга. В 20 общежитиях обнаружили нарушения. Вместе с юристами правозащитного проекта для студентов «Молния» они отправили жалобы в прокуратуру.
К примеру, журналисты обнаружили, что в объединенном общежитии УГМУ и УрТИСИ СибГУТИ некоторым студентам не разрешают пользоваться душевой в их здании. Студенты Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты пожаловались «Грозе», что с начала года в их общежитии десять раз беспричинно срабатывала пожарная сигнализация. Пожарные выходы в здании при этом закрыты.
А в общежитии Энергетического техникума не работают розетки в жилых комнатах и лифт в девятиэтажном здании.
«Гроза» предлагает студентам проверить свое общежитие на соответствие закону по чек-листу.
Сотрудники издания в январе объявили рейд по общежитиям Екатеринбурга. В 20 общежитиях обнаружили нарушения. Вместе с юристами правозащитного проекта для студентов «Молния» они отправили жалобы в прокуратуру.
К примеру, журналисты обнаружили, что в объединенном общежитии УГМУ и УрТИСИ СибГУТИ некоторым студентам не разрешают пользоваться душевой в их здании. Студенты Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты пожаловались «Грозе», что с начала года в их общежитии десять раз беспричинно срабатывала пожарная сигнализация. Пожарные выходы в здании при этом закрыты.
А в общежитии Энергетического техникума не работают розетки в жилых комнатах и лифт в девятиэтажном здании.
«Гроза» предлагает студентам проверить свое общежитие на соответствие закону по чек-листу.
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