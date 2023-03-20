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В Екатеринбурге присвоили названия скверу и безымянным остановкам
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на комиссии по наименованиям топонимических объектов рассмотрели вопросы о присвоении названий скверу на Сортировке и остановкам общественного транспорта. По итогу заседания в городе появились 18 новых топонимов.
Небольшой зеленой зоне, находящейся в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской, присвоили название «Сквер полярника Соловьева». Зеленая зона теперь будет напоминать екатеринбуржцам историю научно-спортивной экспедиции на северный полюс газеты «Советская Россия», руководителем которой был Сергей Соловьев.
На заседании 15 безымянным остановкам общественного транспорта присвоили следующие названия:
- Школа № 31 (Академический район);
- Улица Евгения Савкова (Академический район);
- Улица Косотурская (Академический район);
- Благовещенский храм (Академический район);
- имени Ландау (Академический район);
- Лесопарк (Академический район);
- Храм святого князя Владимира (Академический район);
- Улица Отважных (микрорайон Солнечный);
- Центр художественной гимнастики (микрорайон Солнечный);
- Улица Лучистая (микрорайон Солнечный);
- Переулок Юниоров (микрорайон Солнечный);
- 100-летие Уральского университета (микрорайон Новокольцовский);
- Улица Варшавская (микрорайон Новокольцовский);
- Микрорайон Новокольцовский;
- Улица Универсиады (микрорайон Новокольцовский).
Также в Екатеринбурге установят две мемориальные доски. Первая появится на улице Гоголя, 36, она будет посвящена советскому поэту Расулу Гамзатову. Второй мемориал установят на улице 8 Марта, 2. Он увековечит память семерых академиков УрО РАН, проживавших в этом здании.
Небольшой зеленой зоне, находящейся в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской, присвоили название «Сквер полярника Соловьева». Зеленая зона теперь будет напоминать екатеринбуржцам историю научно-спортивной экспедиции на северный полюс газеты «Советская Россия», руководителем которой был Сергей Соловьев.
На заседании 15 безымянным остановкам общественного транспорта присвоили следующие названия:
- Школа № 31 (Академический район);
- Улица Евгения Савкова (Академический район);
- Улица Косотурская (Академический район);
- Благовещенский храм (Академический район);
- имени Ландау (Академический район);
- Лесопарк (Академический район);
- Храм святого князя Владимира (Академический район);
- Улица Отважных (микрорайон Солнечный);
- Центр художественной гимнастики (микрорайон Солнечный);
- Улица Лучистая (микрорайон Солнечный);
- Переулок Юниоров (микрорайон Солнечный);
- 100-летие Уральского университета (микрорайон Новокольцовский);
- Улица Варшавская (микрорайон Новокольцовский);
- Микрорайон Новокольцовский;
- Улица Универсиады (микрорайон Новокольцовский).
Также в Екатеринбурге установят две мемориальные доски. Первая появится на улице Гоголя, 36, она будет посвящена советскому поэту Расулу Гамзатову. Второй мемориал установят на улице 8 Марта, 2. Он увековечит память семерых академиков УрО РАН, проживавших в этом здании.
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