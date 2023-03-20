В Екатеринбурге присвоили названия скверу и безымянным остановкам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на комиссии по наименованиям топонимических объектов рассмотрели вопросы о присвоении названий скверу на Сортировке и остановкам общественного транспорта. По итогу заседания в городе появились 18 новых топонимов.Небольшой зеленой зоне, находящейся в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской, присвоили название «Сквер полярника Соловьева». Зеленая зона теперь будет напоминать екатеринбуржцам историю научно-спортивной экспедиции на северный полюс газеты «Советская Россия», руководителем которой был Сергей Соловьев.На заседании 15 безымянным остановкам общественного транспорта присвоили следующие названия:- Школа № 31 (Академический район);- Улица Евгения Савкова (Академический район);- Улица Косотурская (Академический район);- Благовещенский храм (Академический район);- имени Ландау (Академический район);- Лесопарк (Академический район);- Храм святого князя Владимира (Академический район);- Улица Отважных (микрорайон Солнечный);- Центр художественной гимнастики (микрорайон Солнечный);- Улица Лучистая (микрорайон Солнечный);- Переулок Юниоров (микрорайон Солнечный);- 100-летие Уральского университета (микрорайон Новокольцовский);- Улица Варшавская (микрорайон Новокольцовский);- Микрорайон Новокольцовский;- Улица Универсиады (микрорайон Новокольцовский).Также в Екатеринбурге установят две мемориальные доски. Первая появится на улице Гоголя, 36, она будет посвящена советскому поэту Расулу Гамзатову. Второй мемориал установят на улице 8 Марта, 2. Он увековечит память семерых академиков УрО РАН, проживавших в этом здании.