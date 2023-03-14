ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за гололеда

«Госавтоинспекция уже предупредила дорожно-коммунальные службы города о недопущении обледенения проезжей части и тротуаров и необходимости принятия своевременных мер по отработке дорог противогололедными материалами», – добавили в УГИБДД по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за дождя, прошедшего ночью, и понижения температура обострилась дорожная обстановка. ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах.Водителям следует соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. При проезде сложных участков рекомендуется снижать скорость до минимума.Пешеходов призывают проявить бдительности и при переходе проезжей части сначала убедиться в безопасности. Следует помнить, что в гололед тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.