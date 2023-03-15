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Конец недели в Свердловской области будет теплым
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели будет тепло. Температура воздуха днем ожидается в районе +7°С.
Сегодня, 23 марта, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Днем +2…+7°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем +4…+6°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 24 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, ночью местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°С, днем +8…+10°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 25 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (ночью преимущественно в виде мокрого снега, днем дождя). Ночью 0…+5°С, днем +4…+9°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью +3…+5°С, днем +6…+8°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 23 марта, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Днем +2…+7°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем +4…+6°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 24 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, ночью местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°С, днем +8…+10°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 25 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (ночью преимущественно в виде мокрого снега, днем дождя). Ночью 0…+5°С, днем +4…+9°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью +3…+5°С, днем +6…+8°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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