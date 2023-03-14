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Апрель в Музее истории Екатеринбурга начнётся с «Дня хорошего настроения»
Общество
Фото: Владислав Постников
Где-то 1-е апреля считается Днём дурака, где-то — Днём смеха, ну, а в Музее истории Екатеринбурга его решили сделать «Днём хорошего настроения». Отметят его шутками, анекдотами и... дуэлью сказками.
На первый день апреля Музеем запланировано проведение исторического фестиваля под названием «Не будите юбиляра или День хорошего настроения». Посвящён он будет не только юмору, но 300-летию Екатеринбурга и истории города. Программа фестиваля столь обширна, что развернётся сразу на 3 площадках. В основном здании Музея, бывшей усадьбе генерала Качки на улице Карла Либкнехта маленьким посетителям покажут спектакль «Шло по улице окно», в основу которого легли стихотворения известной поэтессы Юнны Мориц. Здесь же поведут дефиле ретро-игрушек и представление театра «Кото Феи», актёрами которого выступают мурки и мурзики.
Более взрослым посетителям готовят выставку карикатур художника Максима Смагина, пешеходную экскурсию «Исторические анекдоты Верхне-Вознесенской улицы» от научного сотрудника музея Вячеслава Печняка и шуточно-песенная программа «Поймать смешинку» от студентов Свердловского музыкального училища имени Чайковского. А самым оригинальным из мероприятий, намеченных на 1-е апреля в здании усадьбы, станет «сказко-баттл». Это «дуэль» сказками, которую устроят между собой этнолог Вячеслав Печняк и пермский фольклорист Марина Крысова. По правилам «дуэли», они будут по очереди «выстреливать» сказками, а кто из них лучший сказитель — выберут слушатели.
Второй площадкой исторического фестиваля станет расположенный рядышком Дом Метенкова. Там весь день будут собирать вещи и корма для собак приюта «Лаподаи», а ближе к вечеру проведут «Открытый микрофон» от стендап-комиков екатеринбургского клуба «Stand Up plus».
Другой комичный «Открытый микрофон» проведут в кластере «Л-52» (проспект Ленина, 52). Там шутить будут импровизаторы и комики проекта «Территория веселых». Кроме того, на этой площадке в формате мастер-класса желающих поучат искусству клоунады.
Билеты на «День хорошего настроения» можно приобрести по ссылке.
На первый день апреля Музеем запланировано проведение исторического фестиваля под названием «Не будите юбиляра или День хорошего настроения». Посвящён он будет не только юмору, но 300-летию Екатеринбурга и истории города. Программа фестиваля столь обширна, что развернётся сразу на 3 площадках. В основном здании Музея, бывшей усадьбе генерала Качки на улице Карла Либкнехта маленьким посетителям покажут спектакль «Шло по улице окно», в основу которого легли стихотворения известной поэтессы Юнны Мориц. Здесь же поведут дефиле ретро-игрушек и представление театра «Кото Феи», актёрами которого выступают мурки и мурзики.
Более взрослым посетителям готовят выставку карикатур художника Максима Смагина, пешеходную экскурсию «Исторические анекдоты Верхне-Вознесенской улицы» от научного сотрудника музея Вячеслава Печняка и шуточно-песенная программа «Поймать смешинку» от студентов Свердловского музыкального училища имени Чайковского. А самым оригинальным из мероприятий, намеченных на 1-е апреля в здании усадьбы, станет «сказко-баттл». Это «дуэль» сказками, которую устроят между собой этнолог Вячеслав Печняк и пермский фольклорист Марина Крысова. По правилам «дуэли», они будут по очереди «выстреливать» сказками, а кто из них лучший сказитель — выберут слушатели.
Второй площадкой исторического фестиваля станет расположенный рядышком Дом Метенкова. Там весь день будут собирать вещи и корма для собак приюта «Лаподаи», а ближе к вечеру проведут «Открытый микрофон» от стендап-комиков екатеринбургского клуба «Stand Up plus».
Другой комичный «Открытый микрофон» проведут в кластере «Л-52» (проспект Ленина, 52). Там шутить будут импровизаторы и комики проекта «Территория веселых». Кроме того, на этой площадке в формате мастер-класса желающих поучат искусству клоунады.
Билеты на «День хорошего настроения» можно приобрести по ссылке.
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