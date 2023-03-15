Возрастное ограничение 18+
На уборку Екатеринбурга вышли 405 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается очистка улиц в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки в уборке города участвовали 477 рабочих.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, за сутки с улиц Екатеринбурга вывезли более 356 тонн снега, 226 тонн грязи и 37 тонн мусора. В уборке мегаполиса было задействовано 267 спецмашин.
Сегодня, 22 марта, на уборку Екатеринбурга вышли 405 рабочих, задействовано 185 единиц спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, за сутки с улиц Екатеринбурга вывезли более 356 тонн снега, 226 тонн грязи и 37 тонн мусора. В уборке мегаполиса было задействовано 267 спецмашин.
Сегодня, 22 марта, на уборку Екатеринбурга вышли 405 рабочих, задействовано 185 единиц спецтехники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицы Екатеринбурга от снега и льда очищают 466 рабочих
15 марта 2023
15 марта 2023
Коммунальщики в Екатеринбурге приступили к промывке улиц
17 марта 2023
17 марта 2023
Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
21 марта 2023
21 марта 2023
Еще на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
22 марта 2023
22 марта 2023