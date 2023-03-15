Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжается очистка улиц в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки в уборке города участвовали 477 рабочих.Как сообщили в пресс-службе мэрии, за сутки с улиц Екатеринбурга вывезли более 356 тонн снега, 226 тонн грязи и 37 тонн мусора. В уборке мегаполиса было задействовано 267 спецмашин.Сегодня, 22 марта, на уборку Екатеринбурга вышли 405 рабочих, задействовано 185 единиц спецтехники.