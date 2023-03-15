Участок набережной Исети планируют благоустроить к 300-летию Екатеринбурга



Эскиз / телеграм-канал Алексея Орлова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют благоустроить участок набережной Исети к 300-летию города. Речь идет об участке от улицы Ткачей до пешеходного моста в районе нового жилого комплекса.Как написал мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале, работы на данном участке должны начаться в ближайшее время. К августу на набережной создадут зоны отдыха с озеленением, пирс и амфитеатр. Также обустроят необходимую инфраструктуру для комфорта велосипедистов.В дальнейшем власти планируют благоустроить соседний участок набережной – от пешеходного моста до границ дома по улице Машинной, 1в/3. Предполагается, что работы начнут в этом году, а завершат – в 2024 году.