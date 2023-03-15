Еще на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с апреля 2023 года запретят парковку автомобилей на улицах Декабристов и Розы Люксембург. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Знаки «Остановка запрещена» установят на участках:- на обеих сторонах улицы Декабристов – от Университетского переулка до проезда вдоль военного госпиталя;- на четной стороне улицы Розы Люксембург – от проезда между зданием № 42б на Куйбышева и зданием № 54а на Розы Люксембург до начала парковки возле здания № 54 на Розы Люксембург.Предполагается, что изменения повысят пропускную способность улиц Екатеринбурга.