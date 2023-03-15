Возрастное ограничение 18+

Еще на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку

14.24 Среда, 22 марта 2023
Общество
Фото Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с апреля 2023 года запретят парковку автомобилей на улицах Декабристов и Розы Люксембург. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Знаки «Остановка запрещена» установят на участках:

- на обеих сторонах улицы Декабристов – от Университетского переулка до проезда вдоль военного госпиталя;

- на четной стороне улицы Розы Люксембург – от проезда между зданием № 42б на Куйбышева и зданием № 54а на Розы Люксембург до начала парковки возле здания № 54 на Розы Люксембург.

Предполагается, что изменения повысят пропускную способность улиц Екатеринбурга.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Улицы Екатеринбурга от снега и льда очищают 466 рабочих
15 марта 2023
Коммунальщики в Екатеринбурге приступили к промывке улиц
17 марта 2023
В уральской столице Kia сбила на «зебре» 9-летнюю девочку
19 марта 2023
«Иннопром-2023» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля
20 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Владелец компании в Екатеринбурге обвинил приставов в «силовом захвате» его бизнеса

Следователи могут проверить сотрудника ФССП на вымогательство, превышение полномочий и еще по четырем статьям УК РФ
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:53 На уборку Екатеринбурга вышли 405 рабочих
16:24 Снег с дождем ожидается в Свердловской области
15:52 Участок набережной Исети планируют благоустроить к 300-летию Екатеринбурга
15:21 Грузовик снес часть памятника в свердловском поселке
14:55 В Серове в суд передали уголовное дело о мошенничестве на 1,3 млн рублей
14:24 Еще на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
13:52 В Полевском объявили карантин по бешенству
13:23 Глава СКР поручил провести проверку по факту вырубки леса на Широкой речке в Екатеринбурге
12:51 Ребенок провалился под лед в Нижнем Тагиле
12:26 Свердловчан приглашают поучаствовать в международной премии для волонтеров
11:50 В Каменске-Уральском уже неделю ищут пропавшего мужчину
11:25 На депутата гордумы Нижнего Тагила составили протокол за организацию несанкционированного митинга
10:53 На СУМЗе после капремонта запустили в работу печь Ванюкова №2
10:32 Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф по статье о дискредитации ВС РФ
10:22 Возобновляются прямые рейсы из Екатеринбурга в Волгоград
09:57 Предприятие в Екатеринбурге заплатит дочери погибшего работника миллион рублей
09:26 В Екатеринбурге горело здание первого музея Ельцина
21:40 В Екатеринбурге сошли с рельсов 13 грузовых вагонов
20:54 Налётчика на пункты выдачи микрозаймов задержали в Екатеринбурге
20:32 Врачи свердловской больницы отправляют пациентов в виртуальный мир
19:56 Чужая банковская карта и личная жадность сделали жителя Каменска-Уральского преступником
19:17 В парке Маяковского ломают самую высокую горку Екатеринбурга
18:55 В Екатеринбурге началась подготовка «Романовских чтений»
18:07 В Нижнем Тагиле утром сгорели две легковые машины
17:50 В Екатеринбурге осудили велосипедного вора-рецидивиста
17:26 Более 50 дизайнеров покажут свои коллекции на Неделе моды в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
16:49 В Иркутской области бывший начальник ИК получил срок
16:31 Генерал-майор Росгвардии арестован по делу о взятках
15:00 Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Борисовка, есть погибший
14:31 В Мурманске полицейский, избивший посетителя магазина, получил условный срок
14:07 В Чувашии выявлен третий случай заражения сибирской язвой
13:16 Скончался бывший глава ЦИК Владимир Чуров
12:59 Экс-глава СК по Волгоградской области Музраев приговорен к 20 годам колонии
12:22 СМИ: мэр Калининграда Любивый подал в отставку
12:01 Жители Уфы ощутили толчки землетрясения, произошедшего в Афганистане
11:21 Профессор ВШЭ упал в обморок в эфире программы Соловьёва
18:28 Минюст разработал законопроект о дополнительных свиданиях и звонках для осужденных и подозреваемых
17:27 В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина
17:08 МВД: в Иркутской области обнаружили криптоферму в коровнике
16:21 Брянский губернатор заявил об атаке беспилотника территории нефтеперекачивающей станции
15:43 Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанка в Преображенку
15:00 Госдума возобновляет прямые онлайн-трансляции заседаний
13:58 Депутат ГД Лантратова предложила ввести ответственность за «русофобию»
13:00 Число задержанных на акциях протеста во Франции выросло до 287
12:05 Суд отказал депутату ГД в иске против главы Коми о защите чести и достоинства
11:06 Против блогера-миллионника Митрошиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов
10:46 Генерал-майор Росгвардии Драгомирецкий подозревается в получении многомиллионных взяток
18:33 СМИ: в Белгородской области задержан бывший мэр Старого Оскола
17:39 Владимир Путин выступил на коллегии МВД, главные заявления
16:04 Владимир Путин выступает на расширенной коллегии МВД
15:19 Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву
14:07 Россия заняла 70-е место в рейтинге стран по уровню счастья
Все новости России и мира
16:53 На уборку Екатеринбурга вышли 405 рабочих
16:24 Снег с дождем ожидается в Свердловской области
15:52 Участок набережной Исети планируют благоустроить к 300-летию Екатеринбурга
15:21 Грузовик снес часть памятника в свердловском поселке
14:55 В Серове в суд передали уголовное дело о мошенничестве на 1,3 млн рублей
14:24 Еще на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
13:52 В Полевском объявили карантин по бешенству
13:23 Глава СКР поручил провести проверку по факту вырубки леса на Широкой речке в Екатеринбурге
13:03 Направляя обращение о нарушении земельного законодательства, необходимо предъявить паспорт, поясняет Росреестр Прикамья
12:58 Исследование ученых Пермского Политеха повысит качество 3D-печати титановыми сплавами
12:51 Ребенок провалился под лед в Нижнем Тагиле
12:26 Свердловчан приглашают поучаствовать в международной премии для волонтеров
11:50 В Каменске-Уральском уже неделю ищут пропавшего мужчину
11:25 На депутата гордумы Нижнего Тагила составили протокол за организацию несанкционированного митинга
10:53 На СУМЗе после капремонта запустили в работу печь Ванюкова №2
10:32 Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф по статье о дискредитации ВС РФ
10:22 Возобновляются прямые рейсы из Екатеринбурга в Волгоград
10:04 ФССП России приглашает принять участие в конкурсе на лучшее освещение ее деятельности
09:57 Предприятие в Екатеринбурге заплатит дочери погибшего работника миллион рублей
09:26 В Екатеринбурге горело здание первого музея Ельцина
21:40 В Екатеринбурге сошли с рельсов 13 грузовых вагонов
20:54 Налётчика на пункты выдачи микрозаймов задержали в Екатеринбурге
20:32 Врачи свердловской больницы отправляют пациентов в виртуальный мир
19:56 Чужая банковская карта и личная жадность сделали жителя Каменска-Уральского преступником
19:17 В парке Маяковского ломают самую высокую горку Екатеринбурга
18:55 В Екатеринбурге началась подготовка «Романовских чтений»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK