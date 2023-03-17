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В Полевском объявили карантин по бешенству
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На всей территории ТСН «Светлый-2» в Полевском объявили карантин по бешенству. Ограничения продлится до 16 мая.
В администрации Полевского городского округа рассказали, что садоводы обнаружили труп лисы на одном из участков рядом со своим автомобилем. Результаты исследования подтвердили наличие вируса бешенства в крови животного.
Специалисты Южной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Полевского вакцинировали четырех домашних кошек и одну собаку в домах на территории СНТ «Светлый-2». Также проведена дезинфекция места обнаружения лисицы и колес автомобиля.
В администрации Полевского городского округа рассказали, что садоводы обнаружили труп лисы на одном из участков рядом со своим автомобилем. Результаты исследования подтвердили наличие вируса бешенства в крови животного.
Специалисты Южной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Полевского вакцинировали четырех домашних кошек и одну собаку в домах на территории СНТ «Светлый-2». Также проведена дезинфекция места обнаружения лисицы и колес автомобиля.
«Распоряжением Губернатора Свердловской области от 16.03.2023 № 72-РГ установлены ограничительные мероприятия на всей территории ТСН "Светлый-2". Запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе 3 километров», – добавили в администрации Полевского.
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