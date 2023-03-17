«Распоряжением Губернатора Свердловской области от 16.03.2023 № 72-РГ установлены ограничительные мероприятия на всей территории ТСН "Светлый-2". Запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе 3 километров», – добавили в администрации Полевского.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На всей территории ТСН «Светлый-2» в Полевском объявили карантин по бешенству. Ограничения продлится до 16 мая.В администрации Полевского городского округа рассказали, что садоводы обнаружили труп лисы на одном из участков рядом со своим автомобилем. Результаты исследования подтвердили наличие вируса бешенства в крови животного.Специалисты Южной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Полевского вакцинировали четырех домашних кошек и одну собаку в домах на территории СНТ «Светлый-2». Также проведена дезинфекция места обнаружения лисицы и колес автомобиля.