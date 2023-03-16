Возобновляются прямые рейсы из Екатеринбурга в Волгоград

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания NordStar с 30 марта начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Волгоград. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю по четвергам. Вылет из Екатеринбурга – в 16.30, прибытие – в 17.00. Вылет из Волгограда – в 18.30, прилет – в 22.50.В пресс-службе Кольцово отмечают, что Волгоград – популярное у уральцев направление полетов. По итогам прошлого года пассажиропоток здесь превысил 15 тысяч человек. Рейсы Екатеринбург – Волгоград выполнялись до декабря 2022 года.