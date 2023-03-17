Предприятие в Екатеринбурге заплатит дочери погибшего работника миллион рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд взыскал с предприятия компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего на производстве работника.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 8 августа 2020 года работник предприятия 1952 года рождения погиб из-за падения монтажной вышки при проведении работ, связанных с металлообработкой.По результатам расследования несчастного случая на производстве в действиях работодателя нашли нарушения в сфере охраны труда, а именно в допуске работника без прохождения инструктажей по охране труда, обучения и проверки знаний требований охраны труда. В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании в пользу дочери погибшего компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.