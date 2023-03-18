В парке Маяковского ломают самую высокую горку Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Популярность «Тинькофф-горки» в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского оказалась так велика, что екатеринбуржцам дали возможность покататься на ней максимально долго. В городе уже шла капель, а с многометровой верхотуры всё ещё скатывалась детвора и взрослые.Как и обещала администрация парка, работу аттракциона продлевали до 19-го марта (каток «Северное сияние», к примеру, был закрыт неделей раньше). А демонтаж 17-метровой горки начался только сегодня. Первым делом с неё сняли логотип спонсора проекта, а затем рабочие приступили к скручиванию металлической конструкции.Меж тем, с наступлением весны ЦПКиО начал готовиться к летнему режиму работы и к дальнейшим обновлениям. Одним из таких может стать появление большой парковки. Её планируют организовать на северо-восточной части парка, на улице Яламова. Сделано это будет в том случае, если осуществится проект по расширению улицы и продлению её. Предполагается, что с реализацией данного проекта удастся разгрузить существующие входы в парк и сформировать новые.