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В Екатеринбурге началась подготовка «Романовских чтений»
Общество
Фрагмент афиши мероприятия / www.memorialromanovyh.info
Летом 2023-го года в Екатеринбурге пройдёт конференция «Романовские чтения», посвящённая памяти членов семьи последнего русского царя. Подготовка к ней началась уже сейчас.
На сайте благотворительного фонда «Мемориал Романовых» появилась форма заявки на участие в конференции «Романовские чтения». Её предлагается заполнить тем, кто хочет выступить в рамках мероприятия. Помимо личных сведений, потенциальных докладчиков просят присылать тексты самих докладов. Организаторы предупреждают, что на каждое выступление будет отводиться по 20 минут, плюс — 10 минут на обсуждение доклада со слушателями. Среди уже внесённых в программу конференции тем — рассказ о предметах, которые Романовы привезли с собой на Урал из Царского села, судьба золотой сабли, принадлежавшей цесаревичу Алексею, влияние Романовых на историю Екатеринбурга.
Запланированы «Романовские чтения» на 14-е июля. Местом проведения намечен Городской библиотечный информационный центр на улице Антона Валека. Ориентировочно мероприятие продлится 8 часов. В этом году оно будет приурочено к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.
На сайте благотворительного фонда «Мемориал Романовых» появилась форма заявки на участие в конференции «Романовские чтения». Её предлагается заполнить тем, кто хочет выступить в рамках мероприятия. Помимо личных сведений, потенциальных докладчиков просят присылать тексты самих докладов. Организаторы предупреждают, что на каждое выступление будет отводиться по 20 минут, плюс — 10 минут на обсуждение доклада со слушателями. Среди уже внесённых в программу конференции тем — рассказ о предметах, которые Романовы привезли с собой на Урал из Царского села, судьба золотой сабли, принадлежавшей цесаревичу Алексею, влияние Романовых на историю Екатеринбурга.
Запланированы «Романовские чтения» на 14-е июля. Местом проведения намечен Городской библиотечный информационный центр на улице Антона Валека. Ориентировочно мероприятие продлится 8 часов. В этом году оно будет приурочено к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.
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