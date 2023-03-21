Более 50 дизайнеров покажут свои коллекции на Неделе моды в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Неделя моды пройдет в Уральском центре развития дизайна в Екатеринбурге. Мероприятие состоится с 3 по 9 апреля.В пресс-службе мэрии рассказали, что центральным событием станут показы перспективных дизайнеров. Свои коллекции покажут более 50 участников. Бренды будут представлять профессионалы уральской школы дизайна и их коллеги из других городов России, а также стран Беларуси, Киргизии, Узбекистана.Ожидается, что показы мод посетят более 3000 гостей, в том числе специалисты индустрии моды, байеры, стилисты, представители деловой элиты и дипломатического корпуса, селебрити и блогеры.Добавим, что в Екатеринбурге два раза в год в рамках Недели моды проходят показы новых коллекций дизайнеров, а также проводится деловая и образовательная программа.