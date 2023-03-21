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Более 50 дизайнеров покажут свои коллекции на Неделе моды в Екатеринбурге
Общество
Фото: неделямодывекатеринбурге.рф
Неделя моды пройдет в Уральском центре развития дизайна в Екатеринбурге. Мероприятие состоится с 3 по 9 апреля.
В пресс-службе мэрии рассказали, что центральным событием станут показы перспективных дизайнеров. Свои коллекции покажут более 50 участников. Бренды будут представлять профессионалы уральской школы дизайна и их коллеги из других городов России, а также стран Беларуси, Киргизии, Узбекистана.
Ожидается, что показы мод посетят более 3000 гостей, в том числе специалисты индустрии моды, байеры, стилисты, представители деловой элиты и дипломатического корпуса, селебрити и блогеры.
Добавим, что в Екатеринбурге два раза в год в рамках Недели моды проходят показы новых коллекций дизайнеров, а также проводится деловая и образовательная программа.
В пресс-службе мэрии рассказали, что центральным событием станут показы перспективных дизайнеров. Свои коллекции покажут более 50 участников. Бренды будут представлять профессионалы уральской школы дизайна и их коллеги из других городов России, а также стран Беларуси, Киргизии, Узбекистана.
Ожидается, что показы мод посетят более 3000 гостей, в том числе специалисты индустрии моды, байеры, стилисты, представители деловой элиты и дипломатического корпуса, селебрити и блогеры.
Добавим, что в Екатеринбурге два раза в год в рамках Недели моды проходят показы новых коллекций дизайнеров, а также проводится деловая и образовательная программа.
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