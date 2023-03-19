Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работы выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта», – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура выявила нарушения при благоустройстве улиц Любви и Счастливой в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» заключило контракт с компанией «УралДорТехнологии» на благоустройство улиц Любви и Счастливой. Подрядчик должен был до 1 декабря 2022 года провести работы по организации дождевой канализации, светофорного регулирования перекрестка, озеленению, обустройству улично-дорожной сети, остановочных навесов, электроснабжению и освещению.Однако подрядчик нарушил сроки. Когда истек срок приема-сдачи работ, выполненных по муниципальному контракту, не были полностью выполнены работы по укладке плиточного ограждение и оборудованию участков урнами для сбора мусора.Прокуратура внесла в адрес управляющего организации-подрядчика и директора учреждения-заказчика представления с требованием об устранении нарушений.