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Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура выявила нарушения при благоустройстве улиц Любви и Счастливой в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» заключило контракт с компанией «УралДорТехнологии» на благоустройство улиц Любви и Счастливой. Подрядчик должен был до 1 декабря 2022 года провести работы по организации дождевой канализации, светофорного регулирования перекрестка, озеленению, обустройству улично-дорожной сети, остановочных навесов, электроснабжению и освещению.
Однако подрядчик нарушил сроки. Когда истек срок приема-сдачи работ, выполненных по муниципальному контракту, не были полностью выполнены работы по укладке плиточного ограждение и оборудованию участков урнами для сбора мусора.
Прокуратура внесла в адрес управляющего организации-подрядчика и директора учреждения-заказчика представления с требованием об устранении нарушений.
МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» заключило контракт с компанией «УралДорТехнологии» на благоустройство улиц Любви и Счастливой. Подрядчик должен был до 1 декабря 2022 года провести работы по организации дождевой канализации, светофорного регулирования перекрестка, озеленению, обустройству улично-дорожной сети, остановочных навесов, электроснабжению и освещению.
Однако подрядчик нарушил сроки. Когда истек срок приема-сдачи работ, выполненных по муниципальному контракту, не были полностью выполнены работы по укладке плиточного ограждение и оборудованию участков урнами для сбора мусора.
Прокуратура внесла в адрес управляющего организации-подрядчика и директора учреждения-заказчика представления с требованием об устранении нарушений.
«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работы выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта», – добавили в ведомстве.
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