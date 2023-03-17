Неделя детской книги пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в 80-й раз пройдет неделя детской книги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Праздничное открытие недели детской книги состоится 26 марта в 14.00 в библиотеке «Малая Герценка» на улице Чапаева, 3. Главное событие – паблик-ток с флагманом отряда «Каравелла», автором сборников детских стихов Дарьей Крапивиной и ведущим флагманом отряда «Каравелла», преподавателем факультета журналистики УрФУ Всеволодом Доможировым. Гостей также ждут мастер-классы, живая музыка и литературные игры. День завершится чаепитием в морском стиле.Библиотекари в течение недели будут знакомить читателей с детскими писателями, поэтами и их творчеством. Гости библиотек смогу участвовать в играх и конкурсах. В рамках акции развернут книжные выставки с лучшими произведениями детского писателя Владислава Крапивина. Также читатели сам организуют авторские выставки, посвященные Крапивину, и будут читать вслух его произведения.Во время недели детской книги в библиотеках пройдут спектакли. 28 марта в 11.00 в библиотеке № 29 имени Гайдара состоится интерактивное театрализованное представление студентов областного педагогического колледжа «Сказка с подробностями» по мотивам книги Григория Остера. 30 марта в 14:00 в библиотеке № 31 студенческий театр «Отражение» покажет спектакль по фрагментам произведений Владислава Крапивина. 31 марта в 15.00 в библиотеке № 17 пройдет детский спектакль «Большой и маленький» Открытого студенческого театра по мотивам произведения Надин Брюн-Косм. Вход на мероприятия свободный.