В муниципальном приюте для безнадзорных собак в Екатеринбурге не хватает мест для новичков

– Со своей стороны Фонд «ЗООзащита» делает все возможное, чтобы найти таким собакам новый дом: мы пиарим их, некоторых вывозим на частные передержки. Но в приюте осталось еще 44 собаки, которых, к сожалению, нам вывезти просто некуда – все передержки переполнены. Выпускать их в город негуманно: неспособные к самозащите собаки принимают на себя агрессию не только сородичей, но и людей. Поэтому мы ищем сразу дом этим добрым, неагрессивным и привыкшим к заботе человека псам. Среди них есть и маленькие собаки для проживания в квартире, и крупные – для частных домов, – сообщила директор Благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В единственном в Екатеринбурге муниципальном приюте для безнадзорных собак не хватает мест для животных. Это связано с тем, что 44 собаки, отловленные в 2019-2022 годах «Спецавтобазой», не могут найти новый дом.Приют рассчитан на одновременное содержание не более 100 собак. «Спецавтобаза» по муниципальному контракту забирают бездомных животных с улиц города, вакцинируют их, стерилизуют и выпускают на место их прежнего обитания.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе благотворительного фонда «ЗООзащита», среди подопечных приюта есть собаки, которые не смогут выжить на улицах. Речь идет о бывших домашних животных, находящихся в приюте с щенячьего возраста. Такие собаки привыкли к человеку и заботе, не умеют самостоятельно добывать себе пищу и утратили навыки выживания. Их выпуск на улицу может угрожать их жизни.25 марта с 14.00 до 16.00 в муниципальном приюте пройдет очередной День открытых дверей. Приют и Фонд «ЗООзащита» приглашают горожан выбрать себе друга, познакомиться с ним, погулять и принять в свою семью.