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Владельцу кафе в Екатеринбурге придется заплатить за хищение электроэнергии
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге специалисты компании «Россети Урал» обнаружили хищение электроэнергии в кафе на Сортировке. Владелец заведения общепита потреблял в 20 раз больше электричества, чем оплачивал.
Заместитель директора по развитию и реализации услуг «Россети Урал» – «Екатеринбург» Евгений Эмдин рассказал, что хищение установили в ходе системной работы компании по борьбе с безучетным потреблением электроэнергии.
Во время проверки счетчика в кафе специалисты обнаружили, что значительная часть электрооборудования была подключена в обход прибора учета – под потолком. При наличии некачественных контактов и скруток в электропроводке это могло привести к пожару или к удару человека электрическим током.
В отношении владельца кафе составили акт и выписали штраф на сумму более 800 тысяч рублей.
Заместитель директора по развитию и реализации услуг «Россети Урал» – «Екатеринбург» Евгений Эмдин рассказал, что хищение установили в ходе системной работы компании по борьбе с безучетным потреблением электроэнергии.
«Энергетики ведут аналитику балансов сети, устанавливают контрольные приборы учета и определяют очаги потерь. Служба безопасности организует рейды для выявления нарушителей», – сообщил Эмдин.
Во время проверки счетчика в кафе специалисты обнаружили, что значительная часть электрооборудования была подключена в обход прибора учета – под потолком. При наличии некачественных контактов и скруток в электропроводке это могло привести к пожару или к удару человека электрическим током.
В отношении владельца кафе составили акт и выписали штраф на сумму более 800 тысяч рублей.
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