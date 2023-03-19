Владельцу кафе в Екатеринбурге придется заплатить за хищение электроэнергии

«Энергетики ведут аналитику балансов сети, устанавливают контрольные приборы учета и определяют очаги потерь. Служба безопасности организует рейды для выявления нарушителей», – сообщил Эмдин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге специалисты компании «Россети Урал» обнаружили хищение электроэнергии в кафе на Сортировке. Владелец заведения общепита потреблял в 20 раз больше электричества, чем оплачивал.Заместитель директора по развитию и реализации услуг «Россети Урал» – «Екатеринбург» Евгений Эмдин рассказал, что хищение установили в ходе системной работы компании по борьбе с безучетным потреблением электроэнергии.Во время проверки счетчика в кафе специалисты обнаружили, что значительная часть электрооборудования была подключена в обход прибора учета – под потолком. При наличии некачественных контактов и скруток в электропроводке это могло привести к пожару или к удару человека электрическим током.В отношении владельца кафе составили акт и выписали штраф на сумму более 800 тысяч рублей.