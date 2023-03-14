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Утвержден состав комиссии по организации газоснабжения в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сформировал межведомственную комиссию по организации газоснабжения в городе. В состав комиссии вошли представители муниципалитета и «Екатеринбурггаза».
Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин рассказал, что комиссию создали для точечного рассмотрения и решения вопросов с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям горожан, возникающих во время реализации программы догазификации.
В управлении ЖКХ сообщили, что на данный момент региональным оператором газификации принято в работу 1 783 заявки. Заключен 1 501 договор о техническом присоединении, подключено 505 объектов.
В пресс-службе мэрии добавили, что ведется газификация и отдаленных территорий. В этом году идет проектирование газопроводов к поселку Березит и селу Верхнемакарово.
Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин рассказал, что комиссию создали для точечного рассмотрения и решения вопросов с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям горожан, возникающих во время реализации программы догазификации.
В управлении ЖКХ сообщили, что на данный момент региональным оператором газификации принято в работу 1 783 заявки. Заключен 1 501 договор о техническом присоединении, подключено 505 объектов.
В пресс-службе мэрии добавили, что ведется газификация и отдаленных территорий. В этом году идет проектирование газопроводов к поселку Березит и селу Верхнемакарово.
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