Утвержден состав комиссии по организации газоснабжения в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сформировал межведомственную комиссию по организации газоснабжения в городе. В состав комиссии вошли представители муниципалитета и «Екатеринбурггаза».Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин рассказал, что комиссию создали для точечного рассмотрения и решения вопросов с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям горожан, возникающих во время реализации программы догазификации.В управлении ЖКХ сообщили, что на данный момент региональным оператором газификации принято в работу 1 783 заявки. Заключен 1 501 договор о техническом присоединении, подключено 505 объектов.В пресс-службе мэрии добавили, что ведется газификация и отдаленных территорий. В этом году идет проектирование газопроводов к поселку Березит и селу Верхнемакарово.