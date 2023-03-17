Антитеррористическое учение проводится в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Северка в Екатеринбурге сегодня проводится антитеррористическое учение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.Антитеррористическое учение проходит 21 марта с 11.00 до 17.00. В мероприятии участвуют сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти. Во время учения будут отрабатываться меры ситуационного реагирования на террористические угрозы.Жителей и гостей Екатеринбурга просят соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости горожан призывают оказать содействие представителям силовых структур.