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Антитеррористическое учение проводится в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В поселке Северка в Екатеринбурге сегодня проводится антитеррористическое учение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Антитеррористическое учение проходит 21 марта с 11.00 до 17.00. В мероприятии участвуют сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти. Во время учения будут отрабатываться меры ситуационного реагирования на террористические угрозы.
Жителей и гостей Екатеринбурга просят соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости горожан призывают оказать содействие представителям силовых структур.
Антитеррористическое учение проходит 21 марта с 11.00 до 17.00. В мероприятии участвуют сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти. Во время учения будут отрабатываться меры ситуационного реагирования на террористические угрозы.
Жителей и гостей Екатеринбурга просят соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости горожан призывают оказать содействие представителям силовых структур.
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