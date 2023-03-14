За выходные в Екатеринбурге задержали девять пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 17 по 19 марта проводили массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейда.За три дня к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлекли восемь водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.Еще 11 автолюбителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Кроме того, автоинспекторы задержали 10 автолюбителей, не имеющих водительских прав, и четырех водителей, лишенных права управления ТС.