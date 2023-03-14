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За выходные в Екатеринбурге задержали девять пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы с 17 по 19 марта проводили массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейда.
За три дня к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлекли восемь водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.
Еще 11 автолюбителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, автоинспекторы задержали 10 автолюбителей, не имеющих водительских прав, и четырех водителей, лишенных права управления ТС.
За три дня к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлекли восемь водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.
Еще 11 автолюбителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, автоинспекторы задержали 10 автолюбителей, не имеющих водительских прав, и четырех водителей, лишенных права управления ТС.
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