В преддверии огнеопасного сезона екатеринбуржцев поучат тушить лесные пожары

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Снег в городах Свердловской области скоро окончательно сойдёт, солнце начнёт прогревать промёрзший Урал, а там не за горами и постоянный попутчик тёплых сезонов — лесной пожар. Как бороться с этой напастью екатеринбуржцев поучат в ближайшие выходные.В воскресенье, 26-го марта, в общественно-культурном пространстве «Заря» (это бывший одноименный кинотеатр) состоится лекция на тему ландшафтных пожаров. Её автор — известный в городе эко-активист Дина Хитрова. Волонтёр международной общественной организации «GreenPeace» и член Общества Добровольных Лесных Пожарных поделится личным опытом и немалыми знаниями. Лектор расскажет об основных причинах лесных пожаров, объяснит, в чём различия пожаров на торфяниках от полыхающих лесов или вспыхнувшей сухой травы, посоветует, какой обувью и одеждой нужно запасаться тем, кто собирается присоединиться к тушению лесных пожаров в этом году. Немаловажно будет узнать о технике безопасности для «лесных огнеборцев» — эти правила могут оказаться полезными не только для тех, кто целенаправленно направляется в горящий лес, но и тем, кто случайно окажется посреди полыхающих деревьев.Дина Хитрова не только много раз принимала участие в тушении лесных пожаров, но и проводила инструктаж для новичков в деле пожаротушения. Чтобы попасть на её воскресную лекцию рекомендуется пройти несложную процедуру предварительной регистрации.