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Уральский академический филармонический оркестр ищет музыкантов
Общество
Фото: Владислав Постников
Свердловская государственная академическая филармония ищет музыкантов для своего оркестра. Поиски проходят в формате конкурса, который был объявлен на прошлой неделе, а продлится до 21-го апреля.
Уральскому академическому филармоническому оркестру нужны талантливые исполнители на следующих инструментах: альт, виолончель, валторн. Необходимы также скрипачи и мастера ударных инструментов. Учитывая статус коллектива, к рассмотрению принимаются кандидаты только с высшим музыкальным образование (исключение могут сделать только для студентов старших курсов ВУЗов). Конкурс будет проходить в 2 тура: в первом кандидаты будут исполнять обязательную программу, а во втором продемонстрируют умения читать ноты с листа.
Заявки на участие в конкурсе на одно из вакантных мест принимаются в здании филармонии (Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 38-А). К самой заявке необходимо приложить ряд документов: анкету установленной формы, копию диплома об образовании или справку с места учебы. Подробности — на официальном сайте филармонии.
Уральскому академическому филармоническому оркестру нужны талантливые исполнители на следующих инструментах: альт, виолончель, валторн. Необходимы также скрипачи и мастера ударных инструментов. Учитывая статус коллектива, к рассмотрению принимаются кандидаты только с высшим музыкальным образование (исключение могут сделать только для студентов старших курсов ВУЗов). Конкурс будет проходить в 2 тура: в первом кандидаты будут исполнять обязательную программу, а во втором продемонстрируют умения читать ноты с листа.
Заявки на участие в конкурсе на одно из вакантных мест принимаются в здании филармонии (Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 38-А). К самой заявке необходимо приложить ряд документов: анкету установленной формы, копию диплома об образовании или справку с места учебы. Подробности — на официальном сайте филармонии.
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