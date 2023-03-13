Возрастное ограничение 18+
Почти 4 миллиона рублей получит на проведение фестиваля берёзовское учреждение культуры
Общество
Фото: Владислав Постников
Берёзовское муниципальное учреждение культуры «Радуга-Центр» выиграло президентский грант на осуществление фестивального проекта. Сумма выигранного гранта составила 3 996 662,22 рублей, — сообщает официальная страница учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Почти 4 миллиона рублей «Радуга-Центр» получит на то, чтобы в юбилейный День города Берёзовского провести фестиваль культурного наследия. Мероприятие под названием «Россыпь золота» станет одним из подарков березовчанам на пусть не круглый, но всё же юбилей родного города, которому в этом году исполнится 275 лет. По традиции отметить дату планируется в первую субботу июля.
Фестиваль «Россыпь золота» напомнит, что зарождался город Берёзовский на месте проведения золотодобычи. На одной из фестивальных площадок исторические реконструкторы покажут, как именно добывалось золото столетия назад и как чеканились монеты. Другая площадка будет отдана под народные игры и забавы. Программа третьей предполагает целую череду мастер-классов по народным ремёслам. Кроме того в рамках фестиваля планируются лекции, музейные выставки, концертные номера и ярмарка. Все они должны будут не только рассказать об истории уральского города, но и напомнить, как широка и разнообразна национальная гамма Урала в целом и Берёзовского в частности.
Предполагается, что в «Россыпи золота» примут участие минимум 1000 человек из не менее 5 муниципальных образований Свердловской области.
Почти 4 миллиона рублей «Радуга-Центр» получит на то, чтобы в юбилейный День города Берёзовского провести фестиваль культурного наследия. Мероприятие под названием «Россыпь золота» станет одним из подарков березовчанам на пусть не круглый, но всё же юбилей родного города, которому в этом году исполнится 275 лет. По традиции отметить дату планируется в первую субботу июля.
Фестиваль «Россыпь золота» напомнит, что зарождался город Берёзовский на месте проведения золотодобычи. На одной из фестивальных площадок исторические реконструкторы покажут, как именно добывалось золото столетия назад и как чеканились монеты. Другая площадка будет отдана под народные игры и забавы. Программа третьей предполагает целую череду мастер-классов по народным ремёслам. Кроме того в рамках фестиваля планируются лекции, музейные выставки, концертные номера и ярмарка. Все они должны будут не только рассказать об истории уральского города, но и напомнить, как широка и разнообразна национальная гамма Урала в целом и Берёзовского в частности.
Предполагается, что в «Россыпи золота» примут участие минимум 1000 человек из не менее 5 муниципальных образований Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге планируют построить торгово-офисный центр
13 марта 2023
13 марта 2023
В Невьянске возбудили уголовное дело из-за мошенничества при начислении зарплаты работникам учреждения культуры
13 марта 2023
13 марта 2023