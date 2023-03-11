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В Свердловской области стартовали массовые мероприятия по профилактике туберкулеза
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области начала работать служба передвижных рентгенологических комплексов Областного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Мобильный пункт диагностики будет работать на площадках Екатеринбурга и Березовского.
Жителям Екатеринбурга и Березовского старше 15 лет будет доступно бесплатное обследование органов грудной клетки на высокоточном оборудовании с минимальной дозой лучевой нагрузки.
В Екатеринбурге мобильный пункт диагностики будет работать:
- 20 и 21 марта с 09.00 до 14.00 на улице Вайнера, 34б;
- 22 и 23 марта с 10.00 до 20.00 на улице 8 Марта, 149;
- 24 марта с 10.00 до 20.00 на улице Бебеля, 166.
В Березовском мобильный пункт будет работать 25 марта с 10.00 до 20.00 на улице Гагарина, 20.
Исследование органов грудной клетки способно выявить на самых ранних стадиях различные заболевания бронхолегочной системы, в том числе злокачественные новообразования и туберкулез.
Жителям Екатеринбурга и Березовского старше 15 лет будет доступно бесплатное обследование органов грудной клетки на высокоточном оборудовании с минимальной дозой лучевой нагрузки.
В Екатеринбурге мобильный пункт диагностики будет работать:
- 20 и 21 марта с 09.00 до 14.00 на улице Вайнера, 34б;
- 22 и 23 марта с 10.00 до 20.00 на улице 8 Марта, 149;
- 24 марта с 10.00 до 20.00 на улице Бебеля, 166.
В Березовском мобильный пункт будет работать 25 марта с 10.00 до 20.00 на улице Гагарина, 20.
Исследование органов грудной клетки способно выявить на самых ранних стадиях различные заболевания бронхолегочной системы, в том числе злокачественные новообразования и туберкулез.
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