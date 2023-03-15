В Екатеринбурге планируют установить памятник первому учителю

«Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель – ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком. В нашем регионе более 76 тысяч педагогов, в том числе тех, кто ведет наставническую деятельность. Уверен, каждый из них увидит в этом проекте себя и свой путь», – отметил Биктуганов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в 2023 году планируют установить памятник первому учителю. Конкурс на лучший композиционный проект стартует сегодня, 20 марта.Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что идея установки памятника принадлежит свердловским учителям. Инициативу педагогической общественности поддержало правительство региона.Прием заявок от авторов или авторских коллективов будет длиться до 15 мая. Конкурсная комиссия, в составе которой будут эксперты Уральского государственного архитектурного-художественного университета, утвердит эскизный проект, определит размеры скульптуры и материал исполнения, а также смету на изготовление и установку.Итоги конкурса подведут не позднее 25 июня. Они будут опубликованы на сайте областного Минобразования.