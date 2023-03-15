Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге планируют установить памятник первому учителю
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в 2023 году планируют установить памятник первому учителю. Конкурс на лучший композиционный проект стартует сегодня, 20 марта.
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что идея установки памятника принадлежит свердловским учителям. Инициативу педагогической общественности поддержало правительство региона.
Прием заявок от авторов или авторских коллективов будет длиться до 15 мая. Конкурсная комиссия, в составе которой будут эксперты Уральского государственного архитектурного-художественного университета, утвердит эскизный проект, определит размеры скульптуры и материал исполнения, а также смету на изготовление и установку.
Итоги конкурса подведут не позднее 25 июня. Они будут опубликованы на сайте областного Минобразования.
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что идея установки памятника принадлежит свердловским учителям. Инициативу педагогической общественности поддержало правительство региона.
«Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель – ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком. В нашем регионе более 76 тысяч педагогов, в том числе тех, кто ведет наставническую деятельность. Уверен, каждый из них увидит в этом проекте себя и свой путь», – отметил Биктуганов.
Прием заявок от авторов или авторских коллективов будет длиться до 15 мая. Конкурсная комиссия, в составе которой будут эксперты Уральского государственного архитектурного-художественного университета, утвердит эскизный проект, определит размеры скульптуры и материал исполнения, а также смету на изготовление и установку.
Итоги конкурса подведут не позднее 25 июня. Они будут опубликованы на сайте областного Минобразования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Студентов эвакуировали из здания УрГАУ в Екатеринбурге
20 марта 2023
20 марта 2023
В столице Урала скончался один из деканов УГЛТУ
12 марта 2023
12 марта 2023