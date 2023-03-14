Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8,5%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю с 13 по 19 марта в Свердловской области зарегистрировали 28 457 случаев ОРВИ. Это на 8,5% выше уровня прошлой недели, но на 7,6% ниже среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует SARS-CoV-2. Также выделяются вирусы гриппа В, РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие. На Екатеринбург приходится 12 575 случаев ОРВИ.Кроме того, по предварительным диагнозам зарегистрировано 440 случаев внебольничных пневмоний. Это на 5,22% ниже уровня прошлой недели. В Екатеринбурге зафиксировано 183 заболевших.