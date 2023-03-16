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Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в Свердловской области

14.52 Понедельник, 20 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сегодня, 20 марта, стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. 99 человек досрочно сдавали экзамен по географии и литературе.

Начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобра Татьяна Умнова рассказала, что в этом году для сдачи единого государственного экзамена в досрочный период заявились 372 человека.

«Как правило, это выпускники прошлых лет, которые хотели бы улучшить свой уже имеющийся результат. Из числа нынешних школьников – те, кто не сможет принять участие в ЕГЭ летом из-за соревнований или других мероприятий», – сообщила Татьяна Умнова.


Участники сегодняшнего экзамена узнают свои результаты 5 апреля.

Основной период сдачи ЕГЭ стартует 26 мая и продлится до 1 июля. В Свердловской области ЕГЭ будут сдавать более 18 тысяч человек.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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