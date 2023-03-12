Возрастное ограничение 18+
Опубликованы сроки весенней охоты в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области опубликовал сроки весенней охоты в 2023 году.
Так, весенняя охота на водоплавающую дичь в южных районах будет длиться с 25 апреля по 4 мая. Начало подачи заявлений и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов – с 14 марта через портал госуслуг, в МФЦ или департаменте на улице Малышева, 101, кабинет 66. В северных районах сроки охоты – с 5 по 14 мая, выдача разрешений – с 21 марта.
Охота на самцов глухарей, тетеревов, вальдшнеп на вечерней тяге в южных районах области – с 24 апреля по 3 мая, выдача разрешений – с 10 марта. В северных районах охота – 4 по 13 мая, выдача разрешений – с 20 марта через портал госуслуг и в МФЦ, а с 21 марта – в департаменте, МФЦ и через портал госуслуг.
Весенняя охота на селезней с подсадными утками будет длиться с 25 апреля по 25 мая. Выдача разрешений – с 14 марта.
Также установлено определенное количество выдаваемых разрешений и количество особей к добыче в весенний сезон охоты в общедоступных охотничьих угодьях Свердловской области.
Так, весенняя охота на водоплавающую дичь в южных районах будет длиться с 25 апреля по 4 мая. Начало подачи заявлений и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов – с 14 марта через портал госуслуг, в МФЦ или департаменте на улице Малышева, 101, кабинет 66. В северных районах сроки охоты – с 5 по 14 мая, выдача разрешений – с 21 марта.
Охота на самцов глухарей, тетеревов, вальдшнеп на вечерней тяге в южных районах области – с 24 апреля по 3 мая, выдача разрешений – с 10 марта. В северных районах охота – 4 по 13 мая, выдача разрешений – с 20 марта через портал госуслуг и в МФЦ, а с 21 марта – в департаменте, МФЦ и через портал госуслуг.
Весенняя охота на селезней с подсадными утками будет длиться с 25 апреля по 25 мая. Выдача разрешений – с 14 марта.
Также установлено определенное количество выдаваемых разрешений и количество особей к добыче в весенний сезон охоты в общедоступных охотничьих угодьях Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».