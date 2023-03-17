«Иннопром-2023» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Выставка пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».В пресс-службе мэрии сообщили, что главная тема мероприятия – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнер 2023 года – Республика Беларусь.В этом году планируется провести панельные сессии и презентации по различным тематикам социально-экономической направленности. Также администрация города рассчитывает подписать соглашения о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий и организаций.