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«Иннопром-2023» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Выставка пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
В пресс-службе мэрии сообщили, что главная тема мероприятия – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнер 2023 года – Республика Беларусь.
В этом году планируется провести панельные сессии и презентации по различным тематикам социально-экономической направленности. Также администрация города рассчитывает подписать соглашения о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий и организаций.
В пресс-службе мэрии сообщили, что главная тема мероприятия – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнер 2023 года – Республика Беларусь.
В этом году планируется провести панельные сессии и презентации по различным тематикам социально-экономической направленности. Также администрация города рассчитывает подписать соглашения о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий и организаций.
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