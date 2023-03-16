Авиакомпания AZAL начала выполнять рейсы из Екатеринбурга в Баку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания AZAL в воскресенье, 19 марта, начала выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку. Самолет Airbus A320 вылетел из аэропорта Кольцова в 13.17.В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Баку – в 08.00, прибытие – в 11.40. Вылет из Екатеринбурга – в 12.40, прилет – в 14.45.С началом полетов из Екатеринбурга в Баку авиакомпании AZAL общее количество рейсов на этом направлении выросло до четырех в неделю.