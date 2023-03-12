В Каменске-Уральском ищут 75-летнюю женщину, пропавшую 17 марта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском разыскивают 75-летнюю Любовь Яшину. Пенсионерка пропала 17 марта 2023 года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Пожилая женщина ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами с сединой и серо-зелёными глазами. Была одета в синюю куртку, серые спортивные штаны, зимние ботинки и розовую вязаную шапку.Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.