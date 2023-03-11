ФК «Урал» прервал свою 16-матчевую беспроигрышную серию, уступив дома московскому «Динамо»

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В матче 20-го тура МИР РПЛ футбольный клуб «Урал» принимал в Екатеринбурге московское «Динамо».Матче завершился минимальной победой гостей. Единственный мяч на последней минуте основного времени матча забил нападающий динамовцев Константин Тюкавин.Урал потерпел поражение в официальном матче впервые с 17 октября 2022 года. За этот период команда одержала 10 побед и 6 раз сыграла вничью.У команды из Екатеринбурга осталось в копилке 25 очков, с этим багажом «Урал» идёт на 10-м месте в турнирной таблице МИР РПЛ.В следующем матче «Урал» сыграет на выезде с питерским «Зенитом», игра на «Газпром-арене» пройдёт 1 апреля.