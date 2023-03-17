В екатеринбургском ЦПКиО хотят сделать спортивный кластер и новый вход

Фото: Парк Маяковского

«Планируется расширить и сделать сквозной улицу Яламова – от Ткачей/Восточная до переулка Базовый», – объяснили в ЦПКиО.

Фото: Парк Маяковского

Фото: Парк Маяковского

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В екатеринбургском ЦПКиО хотят оборудовать спортивный кластер и сделать новый вход в парк с большой парковкой. Об этом сообщает телеграм-канал парка Маяковского.Сейчас администрация парка ведёт обсуждение нового проекта с властями города и региона и соседями в лице РЖД, бизнес-парка «Деловой квартал» и Оптико-механического завода.В том же месте ожидается строительство парковки, которая должна будет решить проблему загруженности основных входов в выходные и праздничные дни.Администрация парка Маяковского предложила сделать новый вход в парк, откуда будет дорога до центральной части парка с безопасными пешеходными переходами через железнодорожные пути. Также должна будет появиться сеть тропинок, ведущим к спортивному кластеру и обновлённой воркаут-зоне.