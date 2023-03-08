Звуки «нью-эйджа» наполнят залы Свердловской библиотеки имени Белинского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В один из вечеров на следующей неделе в основном здании Свердловской областной библиотеки имени В.Белинского зазвучат чарующие звуки музыки. Ими будет сопровождаться лекция, посвящённая музыкальному стилю «нью-эйдж».«Нью-Эйдж» переводится с английского, как «Новая эра». Такое название получили в прошлом веке музыкальные произведения различных групп и исполнителей, которые умело сочетали в своём творчестве электронную и этническую музыку. К наиболее известным группам стиля «нью-эйдж» можно отнести группу «Enigma», ирландскую певицу Энию и японского композитора и музыканта Китаро. Экспериментировал с жанром и знаменитый Питер Габриэль.О появлении «нью-эйдж», об особенностях этой музыки, о том, какие ещё исполнители писали музыку данного стиля, расскажет музыковед Анна Колесник. Свою лекцию он назвала «Стиль нью-эйдж: от зарождения к современности».