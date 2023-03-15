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На выходных в Свердловской области похолодает

17.50 Пятница, 17 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К выходным в Свердловской области и Екатеринбурге похолодает. Ночью температура воздуха опустится до -13°С, днем будет в районе +1°С.

В субботу, 18 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью +2…-3°С, на крайнем севере до -5°С. Днем +2…-3°С, на юге до +5°С. Ветер западной четверти с переходом на северную со скоростью 4-9 м/сек, днем отдельные порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью слабый, днем небольшой мокрый снег. Ночью 0…+2°С, днем +1…+3°С. Ветер западной четверти с переходом на северную со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.

В воскресенье, 19 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-13°С, днем +2…-3°С. Ветер неустойчивый слабый.

В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -5…-7°С, днем +1…+3°С. Ветер неустойчивый слабый.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:55 На участке трассы Пермь – Екатеринбург на несколько месяцев введут реверсивное движение
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