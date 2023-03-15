Возрастное ограничение 18+
На выходных в Свердловской области похолодает
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К выходным в Свердловской области и Екатеринбурге похолодает. Ночью температура воздуха опустится до -13°С, днем будет в районе +1°С.
В субботу, 18 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью +2…-3°С, на крайнем севере до -5°С. Днем +2…-3°С, на юге до +5°С. Ветер западной четверти с переходом на северную со скоростью 4-9 м/сек, днем отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью слабый, днем небольшой мокрый снег. Ночью 0…+2°С, днем +1…+3°С. Ветер западной четверти с переходом на северную со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 19 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-13°С, днем +2…-3°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -5…-7°С, днем +1…+3°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 18 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью +2…-3°С, на крайнем севере до -5°С. Днем +2…-3°С, на юге до +5°С. Ветер западной четверти с переходом на северную со скоростью 4-9 м/сек, днем отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью слабый, днем небольшой мокрый снег. Ночью 0…+2°С, днем +1…+3°С. Ветер западной четверти с переходом на северную со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 19 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-13°С, днем +2…-3°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -5…-7°С, днем +1…+3°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области потеплеет до +11°С
15 марта 2023
15 марта 2023
Потепление до +7°С ожидается в Свердловской области
09 марта 2023
09 марта 2023