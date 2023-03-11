Голкипер ФК «Урал» Илья Помазун попал в сборную России

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Голкипер футбольного клуба «Урал» Илья Помазун попал в окончательный список сборной России на предстоящие сборы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Новость о том, что Илья Помазун попал в сборную, застала голкипера прямо на тренировке.Сборная соберется в Новогорске 19 марта. 23 марта пройдет товарищеский матч против Ирана в Тегеране. 26 марта сборная России сыграет против Ирака в Санкт-Петербурге.