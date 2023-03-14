В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 17 по 19 марта проводят массовые проверки водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы во время рейда будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.