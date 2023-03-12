В Нижнем Тагиле увеличилось число обращений в травмпункты из-за гололеда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле с 13 по 15 марта из-за гололеда за помощью в травмпункты обратился 381 человек. Об этом сообщает TagilCity.ru.Как сообщили в пресс-службе горбольницы №4, за три дня в травмпункт на улице Металлургов, 2 обратились 107 пациентов. У них диагностировали различные травмы: переломы лучевой кости кистей, ушибы и растяжения.Травмпункт на Вагоностроителей, 12 из-за падения при гололеде посетили 40 человек. Из них у 25 пациентов диагностировали переломы верхних конечностей, у 15 – переломы нижних конечностей. В пресс-службе горбольницы №1 рассказали, что в среднем для марта врачи отмечают рост обращений.Медики травмпункта на Липовом тракте за три дня приняли больше всего пациентов – 234.