Улицу Академика Вонсовского перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Академика Вонсовского. Речь идет об участке от дома №19 на Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина.Перекрытие связано с проведением работ по организации пересечения трамвайных путей с проезжими частями пересекаемых улиц. Ограничения будут действовать с 29 марта по 23 апреляВодителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.