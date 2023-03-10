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Улицу Академика Вонсовского перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Академика Вонсовского. Речь идет об участке от дома №19 на Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина.
Перекрытие связано с проведением работ по организации пересечения трамвайных путей с проезжими частями пересекаемых улиц. Ограничения будут действовать с 29 марта по 23 апреля
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с проведением работ по организации пересечения трамвайных путей с проезжими частями пересекаемых улиц. Ограничения будут действовать с 29 марта по 23 апреля
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
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В Екатеринбурге дорожники перекроют три улицы
17 марта 2023
17 марта 2023