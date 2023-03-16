Весенняя ярмарка пройдет в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге

– Ярмарки в «Домне» в этом году направлены на поддержку самозанятых. Всего состоится четыре таких сезонных события, участие в которых будет бесплатным. Фонд берет на себя все организационные вопросы, продвижение, предоставляет самозанятым оборудованное место. Тема весенней ярмарки – здоровье и красота. Мы отобрали для нее самые интересные заявки от мастеров и местных производителей», – рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16 в Екатеринбурге пройдет большая весенняя ярмарка. Мероприятие состоится в следующие выходные – 25 и 26 марта.В пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «Вечерним ведомостям» рассказали, что на ярмарке будут представлены натуральная косметика, чай, одежда, аксессуары и украшения от уральских производителей. В старинном особняке также создадут весеннюю фотозону.Кроме того, в креативном кластере будут проходить мастер-классы и лекции для взрослых и детей. Посетители смогут посетить и недавно открытое левое крыло здания бывшего универмага купцов Агафуровых.Ярмарку организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Вход на ярмарку и участие в мастер-классах и лекциях бесплатные.