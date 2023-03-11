Администрация Талицы заплатит 30 тысяч рублей пострадавшему от нападения собаки ребенку

«Указанная ситуация возникла из-за непринятия администрацией Талицкого городского округа и ООО "Эверест" мер по отлову животных без владельцев», – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Суд взыскал с администрации Талицкого городского округа компенсацию морального вреда в пользу ребенка, на которого напала безнадзорная собака.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 9 июня во дворе дома в Талице безнадзорная собака укусила 10-летнего ребенка за бедро.Несмотря на заключенный муниципальный контракт, агрессивные животные не отлавливалась, а администрация не контролировала деятельность подрядчика. Сейчас на участке уже произведен отлов собаки.Прокуратура направила в Талицкий районный суд исковое заявление о взыскании с администрации городского округа компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с администрации 30 тысяч рублей.