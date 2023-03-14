Автоинспекторы разыскали в Екатеринбурге водителя, посадившего за руль ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы разыскали водителя, который посадил за руль восьмилетнего сына. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы увидели в соцсети видео, где ребенок сидит за рулем автомобиля. Инцидент произошел днем 12 марта на улице Краснофлотцев. Неизвестный мужчина передал управление автомобилем Лада-219410 восьмилетнему мальчику.Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что машина принадлежит 40-летнему местному жителю. Он пояснил, что посадил за руль сына, так как хотел научить его вождению. Свою вину он полностью признал и пообещал впредь не садить несовершеннолетнего за руль автомобиля.Автоинспекторы привлекли мужчину к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления машиной лицу, заведомо не имеющему водительских прав.